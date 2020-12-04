Galatasaray - Hatayspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
Süper Lig'de 11. haftanın maçları bugün başlıyor. Yarın oynanacak maçlardan birisi Galatasaray - Hatayspor maçıdır. Peki Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Yarın akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Galatasaray - Hatayspor maçıdır. Peki Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Galatasaray - Hatayspor maçı 5 Aralık Cumartesi günü (yarın akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Galatasaray - Hatayspor maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
ERKAN ÖZDAMAR(Hakem)
KEMAL YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)
ABDULLAH BORA ÖZKARA(2. Yardımcı Hakem)
BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Dördüncü Hakem)
İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)
EROL ÖZBULUT(Temsilci)
FAHRİ İNCEÇELİKLİ(Temsilci)
İLTER ÖZ(Temsilci)