Galatasaray - Hatayspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Galatasaray - Hatayspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

04.12.2020 10:34 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:38
Galatasaray - Hatayspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 11. haftanın maçları bugün başlıyor. Yarın oynanacak maçlardan birisi Galatasaray - Hatayspor maçıdır. Peki Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Yarın akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Galatasaray - Hatayspor maçıdır. Peki Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray - Hatayspor maçı 5 Aralık Cumartesi günü (yarın akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Galatasaray - Hatayspor maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ERKAN ÖZDAMAR(Hakem)

KEMAL YILMAZ(1. Yardımcı Hakem)

ABDULLAH BORA ÖZKARA(2. Yardımcı Hakem)

BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Dördüncü Hakem)

İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)

EROL ÖZBULUT(Temsilci)

FAHRİ İNCEÇELİKLİ(Temsilci)

İLTER ÖZ(Temsilci)

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