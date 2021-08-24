Galatasaray-Hatayspor maçının ardından

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'de çok pozisyona giren ve hücum futboluna öncelik veren bir takım izletmek istediklerini söyledi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'de çok pozisyona giren ve hücum futboluna öncelik veren bir takım izletmek istediklerini söyledi.

Erdoğan, Süper Lig'in 2. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 2-1 kaybettikleri Galatasaray karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın sezonu erken açtığına değinen genç teknik adam, "Karşımızda oyun kurgusu oturmuş, sezonu erken açmış ve Süper Lig'de en fazla resmi maç oynamış bir takım vardı. Maça baskıyla başladık. Kazandığımız top sonrasında golü bulduk. Sonra ister istemez skoru koruma amaçlı geri çekildik, pas aralarını kapatmaya çalıştık. Bunda da başarılı olamadık. 1-1 zaten geldiğini gösterdi. İkinci yarı kontratak düşündük. Savunmayı iyi yaptık ama hücumda kazandığımız toplarda final paslarını daha iyi atabilseydik daha fazla pozisyona girebilirdik." diye konuştu.

Ömer Erdoğan, keyif veren bir Hatayspor oluşturmaya çalıştıklarını aktararak, "Geçen sene çok coşkulu bir oyuncu grubu vardı. Bu da birden oluşmadı. Birkaç hafta sonra tutturduk. Amacımız önümüzdeki dönemlerde daha fazla çalışıp, taraftarlarımıza ve spor kamuoyuna keyifli bir Hatayspor izletmek. Çok pozisyona giren, hücum futboluna öncelik veren ve izleyenlere keyif veren bir Hatayspor oluşturmak istiyoruz. Bunun için de zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay