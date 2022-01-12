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Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı teknik direktör Domenec Torrent yönetimine gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda yarı sahada hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

İzolasyon süreci devam eden Taylan Antalyalı ile milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray Futbol Takımı, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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