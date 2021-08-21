Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Randers maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, interval koşuların ardından tamamlandı. Arda Turan'ın tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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