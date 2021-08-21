Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Randers maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, interval koşuların ardından sona erdi. Öte yandan sakatlığı süren Arda Turan'ın tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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