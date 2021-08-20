Galatasaray-Hatayspor maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasındaki karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasındaki karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre iki takım arasında 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maça Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan