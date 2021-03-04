Galatasaray - Hatay BB maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kızlar Basketbol Gençler Ligi maçında bugün Galatasaray - Hatay BB maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Galatasaray - Hatay BB maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği Kızlar Basketbol Gençler Ligi maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kızlar Basketbol Gençler Ligi maçında, Galatasaray - Hatay BB maçı gerçekleşecek. Peki, Galatasaray - Hatay BB maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

GALATASARAY - HATAY BB MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızlar Basketbol Gençler Ligi, Galatasaray - Hatay BB maçı, Bolu'da Ertuğrul Mete Spor Kompleksi'nde oynanacak. Galatasaray - Hatay BB maçı, TBF TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - HATAY BB MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

Kızlar Basketbol Gençler Ligi heyecanında 4 Mart Perşembe günü oynanacak Galatasaray - Hatay BB maçı, Türkiye saatiyle 15.00'da başlayacak.