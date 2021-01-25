Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı
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Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı

25.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:46
Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı

Galatasaray, İngiltere'nin Brentford ekibinde forma giyen genç futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon konuna kadar kiraladı.

Galatasaray, İngiltere'nin Brentford ekibinde forma giyen genç futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nu sezon konuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübüne herhangi bir ücret ödenmeyeceği, futbolcunun ise 3 milyon lira sabit ücret alacağı belirtildi.

Ümit Milli Takım'da da forma giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu, hücum bölgesinde görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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