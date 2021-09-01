Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı