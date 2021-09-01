Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi
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Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu KAP'a bildirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna  kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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