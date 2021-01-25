Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu açıkladı
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Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu açıkladı

25.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:35
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu açıkladı

Galatasaray Kulübü, Halil Dervişoğlu transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Kulübü, Halil Dervişoğlu transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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