Galatasaray hakkında küfürlü paylaşım yapan Göztepe yöneticisi istifa etti!
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Galatasaray hakkında küfürlü paylaşım yapan Göztepe yöneticisi istifa etti!

Geçtiğimiz hafta sonu Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe'de yönetim kurulu üyesi Semih Öznur rakip takım hakkında küfür ve suçlama içeren paylaşımda bulunmuştu. Bunun ardından kulüpten istifa etme kararı aldı.

Galatasaray hakkında küfürlü paylaşım yapan Göztepe yöneticisi istifa etti!
20.07.2020 15:46 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:50

Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe'de yönetim kurulu üyesi Semih Öznur rakip takım hakkında küfür ve suçlama içeren paylaşımda bulunmuştu. Bunun ardından kulüpten istifa etme kararı aldı. Yapılan resmi açıklamada Göztepe'nin kulüp değerlerinde böyle bir hareketin yer almadığı vurgulandı.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a 3-1'lik skorla boyun eğen Göztepe, saha dışında hareketli dakikalar yaşıyor. Sarı kırmızılı ekip, Galatasaray'a karşı küfürlü tweetler atan yöneticisi Sinan Öznur'un istifa ettiğini duyurdu.

"ATILAN MESAJ KABUL EDİLEMEZ"

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada kulüp kimliğine uygun hareket etmediği söylenen yöneticinin kendi isteğiyle istifasını sunduğu belirtildi.

Kulübün yaptığı açıklama şu şekilde:

"Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmanın ardından Yönetim Kurulu Üyemiz tarafından atılan tweeti Göztepe Spor Kulübü olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Yönetim Kurulu üyemiz, Göztepe sevgisini taşıyan bir kişi olarak yaşananlar için son derece üzgün olduğunu belirtmiş ve Göztepe kimliği değerlerine uygun olmayan bir anlık bu davranış sonrası Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasını kendi isteğiyle sunmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Galatasaray hakkında küfürlü paylaşım yapan Göztepe yöneticisi istifa etti!

YÖNETİM KURULU ÜYESİ HESABINI KAPATTI

Yönetim Kurulu Üyesi Öznur'un suçlama ve küfür içeren tweetleri sosyal medyada gündem konusu olurken tweetlerin atıldığı hesabın olaylar sonrasında kapanması da dikkat çekti.

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