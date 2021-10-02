Galatasaray, hakem performanslarıyla ilgili istatistikleri sitesinden yayımlayacak - Haberler Spor
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Galatasaray, hakem performanslarıyla ilgili istatistikleri sitesinden yayımlayacak

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray, hakem performanslarıyla ilgili istatistikleri sitesinden yayımlayacak

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'de maçlarını yönetecek hakemlerin performanslarıyla ilgili istatistikleri resmi internet sitesinden yayımlayacağını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'de maçlarını yönetecek hakemlerin performanslarıyla ilgili istatistikleri resmi internet sitesinden yayımlayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Süper Lig'in 8. haftası itibarıyla uluslararası bağımsız istatistik kuruluşundan elde ettiğimiz veriler ışığında maçlarımızı yönetecek hakemlerin performansları ile ilgili karşılaştırmalı istatistiksel verileri, tarafsız, objektif ve yorumsuz bir şekilde web sitemizde bilimsel bir perspektifte yayımlayacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz." denildi.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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Haber: Galatasaray, hakem performanslarıyla ilgili istatistikleri sitesinden yayımlayacak - Haberler Spor
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