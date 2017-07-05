Galatasaray Györ ile Hazırlık Maçı Yapacak





12 Temmuz'da kadar çalışmalarına Slovakya'da devam edecek olan Sarı kırmızılılar, 8 Temmuz'da Macaristan 1. Lig ekibi Györ ile bir hazırlık maçı yapacak. Maç TSİ ile 20.30'da başylayacak. Macar ekibi ile oynanacak karşılaşmada Galatasaray'ın yeni transferleri Belhanda ve Gomis'te forma giyecek. - Bratislava