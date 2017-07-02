Galatasaray - Gyirmot Maçından Görüntüler - 2

Galatasaray - Gyirmot Maçından Görüntüler - 2

Galatasaray - Gyirmot maçından görüntüler - 2(Tür: Spor)

Galatasaray - Gyirmot maçından görüntüler - 2

(Tür: Spor)