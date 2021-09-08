Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiraladı
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Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiraladı

Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiraladı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, Portekiz'in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Galatasaray Kulübü, Portekiz'in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunçao ve kulübü Famalicao ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılıların kaptanı Arda Turan ile babası Paulo Assunçao'nun da formasını giydiği Atletico Madrid'de futbola başlayan Gustavo, 2019'da Portekiz temsilcisi Famalicao'ya transfer oldu. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 58 karşılaşmada forma giydi. Gustavo Assunçao, ayrıca Brezilya'nın alt yaş milli takımlarında da top koşturuyor.

Ayrıca Assunçao, sarı-kırmızılı kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiraladı
Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiraladı
Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Galatasaray Kulübü, Portekiz'in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Portekiz'in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
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