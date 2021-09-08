Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı
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Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı

Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı. 

Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı
Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Galatasaray Kulübü, Portekiz'in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Portekiz'in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Son Dakika: Galatasaray, Gustavo Assunção'yu resmen kadrosuna kattı
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