Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı

Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı