Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu açıkladı
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Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu açıkladı

Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, genç oyuncu Gustavo Assunçao'nun geçici transferini resmi olarak açıkladı.

Galatasaray, genç oyuncu Gustavo Assunçao'nun geçici transferini resmi olarak açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transfere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunçao ve kulübü FC Famalicao ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır" denildi.

(İHA)

Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu açıkladı
Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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