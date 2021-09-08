Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu açıkladı

Galatasaray, genç oyuncu Gustavo Assunçao'nun geçici transferini resmi olarak açıkladı.

Galatasaray, genç oyuncu Gustavo Assunçao'nun geçici transferini resmi olarak açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transfere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunçao ve kulübü FC Famalicao ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı