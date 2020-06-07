Galatasaray günü tek idmanla tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
07.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:29
Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman gruplar halinde yapıldı. Antrenmanda ayak tenisi, koşu çalışmaları ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift idmanla devam edecek.
Kaynak: DHA