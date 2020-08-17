Galatasaray günü tek çalışma ile tamamladı
Galatasaray, sabah saatlerinde yaptığı idman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
17.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:58
Galatasaray, sabah saatlerinde yaptığı idman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, sabah yaptığı idmana ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümde ise sarı-kırmızılı futbolculara, Yo-Yo intermittent recovery level 2 testi yapıldı.
Yarın günü izinli geçirecek olan Galatasaray, çarşamba günü çift idman yapacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA