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Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray bugün çift idman yaptı.

Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
23.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:29

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray bugün çift idman yaptı.

Sezon başı hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray, günü çift idmanla geçirdi. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde kondisyon ve taktik hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sabah antrenmanında yeni transfer Emre Kılınç'ın doğum gününü kutladı. Akşam çalışmasında güç ve taktik çalışan futbolcular, idmanın sonunda soğuma çalışması gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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