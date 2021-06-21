Galatasaray, günü çift idmanla geçirdi
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Galatasaray, günü çift idmanla geçirdi

Galatasaray, günü çift idmanla geçirdi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanlar yeniden takımın başına geçen teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duran Galatasaraylı futbolcular, akşam idmanına ise ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sınırlı alanda 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 ve 4'e 4 gruplar halinde çift kale oyun oynandı.

Yeni sezon çalışmalarına bugün katılan oyuncular Okan Kocuk ve Christian Luyindama, sabah sağlık kontrolünden geçirildi.

Sözleşmesi sona eren ancak sarı-kırmızılı ekipte devam etmesi beklenen kaptan Arda Turan, akşam antrenmanında takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Milli takım kampından dönen Taylan Antalyalı, akşam antrenmanı öncesi takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile bir süre sohbet etti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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