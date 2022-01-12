Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sabah antrenmanı öncesi tesisleri gezdi. Başkan Burak Elmas da tesislerde Torrent ile bir araya geldi. Domenec Torrent'in futbolcularla yaptığı kısa toplantının ardından Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapıldı. Sabah antrenmanında dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Akşam 17.00'de başlayan ikinci antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Öte yandan izolasyon süreci devam eden Taylan Antalyalı ile milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, antrenmanlarda yer almadı.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

(İHA)

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title