Galatasaray gruptan çıkar mı, grupta 1. olabilir mi? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın gruptan çıkma olasılığı var mı, yok mu? UEFA E grubu puan durumu!

Temsilcimiz Galatasaray bugün UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 5. maçını oynayacak. Şuanda grupta 1. sırada yer alıyor. Vatandaşlar ise Galatasaray gruptan 1. çıkabilir mi? Galatasaray gruptan kaçıncı çıkacak? Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalleri nelerdir? Bu maçı kazanırsak gruptan çıkar mıyız? sorularının cevaplarını merak ediyor. Sizler için kısaca bir analiz yaptık. İyi okumalar dileriz...

GALATASARAY GRUPTA KAÇINCI SIRADA? KAÇ PUANDA?

Temsilcimiz Galatasaray grupta 8 puanla 1. sırada bulunuyor. Şuana kadar toplam 4 maç oynandı. Geriye 2 maç kaldı.

E Grubu puan durumu:

Galatasaray : 8 puanda

Lazio : 5 puanda

Marsilya : 4 puanda

Lokomotiv Moskova : 2 puanda

GALATASARAY BUGÜN KİMLE OYNAYACAK?

Bugün Galatasaray, Marsilya ile karşılaşacak. Eğer temsilcimiz bu maçı da kazanırsa 11 puanla bir üst tura çıkmayı garantileyecek.

GALATASARAY'IN GRUPTAN ÇIKMA OLASILIKLARI NEDİR? GALATASARAY GRUBU 1. TAMAMLAR MI?

Galatasaray grupta şuanda 8 puanla 1. sırada yer alıyor. Geriye 2 maç kaldı. Şimdi temsilcimiz Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimallerini hesaplayalım.

- Öncelikle eğer bugün Galatasaray Marsilya'yı yenerse grupta 11 puanda olacak ve bir üst tura çıkmayı garantileyecek. Hatta şöyle söyleyelim. Eğer GS bugünkü maçı kazanıp son maçında berabere kalsa grubu 1. tamamlıyor. Çünkü son maçımız Lazio ile olacak. Lazio bizi yense bile puanlar eşitlenmiş olacak ki o zaman ikili averaja bakacağız. İkili averajda ilk maçı 1-0 kazanmıştık. Son maçı diyelim ki onlar 2-1 aldı. O zaman genel averaja bakılır. Genel averajda yine +1 üstünlüğümüz var.

- Eğer bugün GS yenilirse bu durumda biz 8 puanda Marsilya 7 puanda olacak. Yani yine gruptan çıkma ihtimalimiz çok yüksek oluyor. Çünkü geriye 1 maç kalıyor.

- Eğer bugün berabere kalırsak son haftaya gruplarda 1. sırada gireceğiz. Lazio yense bile 8 puanda olur biz berabere kalırsak 9 oluruz.

- Diyelim ki bugün L. Moskova Lazio'yu yendi. Bu durumda biz Marsilya ile berabere bile kalsak grubu garanti bir şekilde 1. sırada tamamlamış oluyoruz.

Her ihtimallere karşı Galatasaray'ın gruptan çıkma olasılığı çok yüksektir. Temsilcimiz Galatasaray'a sonsuz başarılar diliyoruz.

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