Galatasaray - Göztepe Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Süper Lig'de 14. haftanın maçları başlıyor. Yarın oynanacak maçlardan birisi Galatasaray - Göztepe maçıdır. Peki Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Yarın oynanacak karşılaşmalardan birisi Galatasaray - Göztepe maçıdır. Peki Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Galatasaray - Göztepe maçı 22 Aralık Salı günü (yarın akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Galatasaray - Göztepe maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.
GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
METE KALKAVAN(Hakem)
KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)
SAMET ÇAVUŞ(2. Yardımcı Hakem)
YASİN KOL(Dördüncü Hakem)
MURAT ILGAZ(Gözlemci)
MEHMET TUNA(Temsilci)
BÜLENT BALTA(Temsilci)
BÜLENT ÇINAR ÇAVUŞ(Temsilci)