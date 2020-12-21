Galatasaray - Göztepe Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
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Galatasaray - Göztepe Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

21.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:39
Galatasaray - Göztepe Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 14. haftanın maçları başlıyor. Yarın oynanacak maçlardan birisi Galatasaray - Göztepe maçıdır. Peki Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Yarın oynanacak karşılaşmalardan birisi Galatasaray - Göztepe maçıdır. Peki Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray - Göztepe maçı 22 Aralık Salı günü (yarın akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Galatasaray - Göztepe maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

METE KALKAVAN(Hakem)

KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)

SAMET ÇAVUŞ(2. Yardımcı Hakem)

YASİN KOL(Dördüncü Hakem)

MURAT ILGAZ(Gözlemci)

MEHMET TUNA(Temsilci)

BÜLENT BALTA(Temsilci)

BÜLENT ÇINAR ÇAVUŞ(Temsilci)

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