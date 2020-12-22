Galatasaray - Göztepe ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray - Göztepe maçı hangi kanalda? Galatasaray - Göztepe canlı İzle!
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Galatasaray - Göztepe ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray - Göztepe maçı hangi kanalda? Galatasaray - Göztepe canlı İzle!

22.12.2020 08:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:59
Galatasaray - Göztepe ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray - Göztepe maçı hangi kanalda? Galatasaray - Göztepe canlı İzle!

22 Aralık'ta oynanacak olan, Galatasaray - Göztepe ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray - Göztepe maçı hangi kanalda? Galatasaray - Göztepe canlı İzle!

22 Aralık'ta oynanacak olan, Galatasaray - Göztepe ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray - Göztepe maçı hangi kanalda? Galatasaray - Göztepe canlı İzle! İşte detaylar

Galatasaray - Göztepe ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Galatasaray ve Göztepe 22.12.2020 Salı günü Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 1 canlı yayınlıyor.

Galatasaray Göztepe Hangi Tarihte?

Galatasaray Göztepe Futbol karşılaşması tarihi 22.12.2020

Galatasaray Göztepe Hangi Kanalda?

Galatasaray - Göztepe maçını Bein Sports 1 canlı olarak yayınlayacak

Galatasaray Göztepe Maçı Hangi Gün?

Galatasaray - Göztepe maçı Salı günü oynanacak

Galatasaray Göztepe Saat Kaçta?

Galatasaray - Göztepe Maçın başlama saati 19:00

Galatasaray-Göztepe maçında forma giyemeyecek oyuncular:

Galatasaray'da Fernando Muslera, Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Kerem Aktürkoğlu sakatlıkları; Marcao cezası, Göztepe'de ise İrfan Can Eğribayat sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Galatasaray-Göztepe arasındaki son maçların değerli istatistikleri:

Galatasaray 7 ve Göztepe 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.

5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

0-1 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.

5 maç 2,5 gol altında, 5 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

Galatasaray 18 gol atarken, Göztepe 8 golle karşılık verdi.

Galatasaray 8, Göztepe 2 galibiyet elde ederken hiçbir maç berabere tamamlanmadı.

Galatasaray Mağlup Oldu

Galatasaray, geçtiğimiz Cuma günü konuk olduğu Fatih Karagümrük deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile döndü. Uzatma dakikalarında buldukları penaltı ile tam puan alacaklar derken 90+11'de kontra atakta kalesinde golü gören Galatasaray, sahadan puansız ayrıldı. Süper Lig'de 6 maç aradan sonra mağlup olan Sarı Kırmızılılar, bu hafta iç sahada Göztepe karşısında yara sarma peşinde. Maç öncesinde savunmadan Marcao kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Göztepe'den İç Sahada 2. Mağlubiyet

Göztepe'de geçen hafta iç sahada konuk ettiği Hatayspor karşısında mağlubiyet yaşadı. İç sahada konuk ettikleri Hatayspor'a penaltıdan yedikleri golle 1-0 kaybettiler. Süper Lig'de iç sahada bu sezon 2. Yenilgisini alan İzmir ekibi, 18 puan ile 9. Sırada yer alıyor. Son 2 maçta önce Rizespor ardından ise Hatayspor'a mağlup olan Göztepe bu hafta Galatasaray deplasmanında puan alarak moral bulma peşinde. Maç öncesinde Göztepe'de önemli bir eksik bulunmuyor.

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