Galatasaray-Göztepe maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Göztepe maçı muhtemel 11'ler!
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Galatasaray-Göztepe maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Göztepe maçı muhtemel 11'ler!

Galatasaray-Göztepe maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Göztepe maçı muhtemel 11'ler!
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetti. Peki, Göztepe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Göztepe-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler!

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Süper Lig'in 35. Haftasında Galatasaray Göztepe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, son 6 maçından sadece 1 galibiyet alabildi. 3 maçtır kazanamayan Galatasaray, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada puan kazanarak farkı azaltmak istiyor. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı kaç kaç bitti? Galatasaray- Göztepe maçı muhtemel 11'ler!

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray ile Göztepe bu zamana kadar 57 kez ligde karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar bu müsabakalarda rakibini 32 defa mağlup ederken, rakip takım Göztepe ise 3 puanla 12 kez sahadan ayrıldı. İki takım arasında 13 maç ise beraberlikle neticelendi. Galatasaray'ın toplamda 87 golüne karşılık Göztepe, 40 gol ile karşılık vermişti.

17 Nisan 2021 Cumartesi (bugün) oynanan Galatasaray- Göztepe karşılaşmasında ise Galatasaray 3-1 galibiyetle Göztepe'yi yendi.

GALATASARAY- GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray'ın Muhtemel 11'leri

  • Muslera
  • Taylan
  • Şener
  • Luyindama
  • Onyekuru
  • Marcao
  • Emre Kılınç
  • Saracchi
  • Gedson
  • Feghouli
  • Halil

Göztepe'nin Muhtemel 11'leri

  • Gassama
  • İrfan Can
  • Jahovic
  • Obinna
  • Cherif
  • Atınç
  • Berkan
  • Hail
  • Dzenan
  • Soner
  • Diabate
Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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