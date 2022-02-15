Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular daha sonra yön değiştirme ve atak sonlandırma ağırlıklı taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Fernando Muslera ve Işık Kaan Arslan, takımdan ayrı özel programları dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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