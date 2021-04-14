Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 35'inci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Galatasaray, Süper Lig'in 35'inci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilirken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi.

DeAndre Yedlin, Martin Linnes ve Henry Onyekuru'nun tedavilerine devam edildi. Öte yandan tedavi sürecine devam edilen Omar Elabdellaoui, bugün Florya'da teknik ekibi ve takım arkadaşlarını ziyaret etti.Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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