Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılığa yönelik pas çalışması yaptığı bildirildi.

Ana bölümünde çift kale maçın oynandığı antrenmanın, yenileme koşusuyla tamamlandığı aktarıldı.

Tedavileri tamamlanan Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu'nun antrenmanda takımla çalıştığı belirtildi.

Martin Linnes ve DeAndre Yedlin'in tedavilerine devam edildiği, yüz kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildiği hastaneden taburcu edilen Radamel Falcao'nun da idmanda yer almadığı kaydedildi.

Hissettiği ağrılar nedeniyle yapılan kontrollerde sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru'nun da tedavisine başlandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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