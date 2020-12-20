Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

20.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:27
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Yenilenme programı dahilinde gruplar halinde ayak tenisi ile süren idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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