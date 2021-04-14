Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından taktik çalışmanın yapıldığı belirtildi.

Sakatlıkları bulunan DeAndre Yedlin, Martin Linnes ve Henry Onyekuru'nun tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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