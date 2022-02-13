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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

AA, Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Yukatel Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların salonda yenileme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların salondaki programın ardından sahada top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. Koordinasyon ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda oynanan yüksek tempolu çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Arda Turan ve Emre Kılınç'ın antrenmanda takımla çalıştığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam edecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Pazartesi, Göztepe, Spor, Haberler

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