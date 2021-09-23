Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşamki lig maçında 45 dakikadan fazla süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra sınırlı alanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanı dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, interval koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Öte yandan sakatlıktan dönen nSacha Boey, takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.
Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
-İHA-