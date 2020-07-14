Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında 17 Temmuz Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
14.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:51
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında 17 Temmuz Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadığı belirtildi.
Antrenmanın koşu çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA