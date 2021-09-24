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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıkları sürdürdü

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıkları sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açılamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. Ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik çalışma yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanı soğuma hareketleriyle tamamlandı.

ABD'de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui, atletik performans ekibi ile takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Sakatlığı süren Sacha Boey, takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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