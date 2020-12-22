Galatasaray - Göztepe maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Göztepe maçı kanalda? Saat kaçta?
22.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:26
Galatasaray ile Göztepe arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - Göztepe maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Göztepe maçı kanalda? Saat kaçta?
Bugün gerçekleşecek karşılaşmada koronavirüs önlemleri ile gerçekleşecek. Galatasaray - Göztepe maçı hangi gün, saat kaçta? Galatasaray - Göztepe maçı kanalda? Saat kaçta?
GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Göztepe Maçı 22 Aralık Salı günü oynanacak. Galatasaray-Göztepe Maçı 19:00'de başlayacak.
GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
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