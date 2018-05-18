Galatasaray, Göztepe Karşısında Şampiyonluk Maçında!

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Ligi son haftasına lider gider sarı-kırmızılı ekip, Göztepe deplasmanından en az 1 puan çıkarması durumundan, rakiplerinin alacağı sonuçlardan bağımsız olarak sezonu şampiyon tamamlayacak.

Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Şampiyonluk hesapları

Ligin son haftasına en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in 3 puan önünde 72 puanla lider giren Galatasaray, büyük avantaj sahibi.

Sarı-kırmızılı ekibin Göztepe deplasmanından çıkaracağı 1 puan, şampiyonluk için yeterli olurken, İzmir'de yaşayacağı olası mağlubiyet ise Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı konuk edecek Medipol Başakşehir'in alacağı sonuçlara göre sıralamayı değiştirebilecek.

Galatasaray'ın olası yenilgisi sonrası iki rakibi de kazanırsa, puan eşitliği nedeniyle üçlü averajda şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir olacak. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için ise hem Galatasaray'ın yenilmesi hem de Medipol Başakşehir'in puan kaybı yaşaması gerekiyor.

Öte yandan, tarihindeki 21. şampiyonluğuna ulaşmaya oldukça yakın olan Galatasaray ise son haftasına lider girdiği tüm sezonlarda ipi göğüsleyen taraf oldu.

Sofiane Feghouli takıma dönecek

Galatasaraylı oyuncu Sofiane Feghouli, Göztepe maçında takımdaki yerini alabilecek.

Sarı kart cezalısı olması nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayamayan Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in tercih etmesi durumunda İzmir deplasmanında görev yapabilecek.

52. randevu

Lider Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 52. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 51 maçtan 27'sini Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 77-36 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

İzmir'de 15 yıl sonra karşılaşacaklar

Beraberlik halinde bile şampiyonluğa ulaşacak Galatasaray, Göztepe ile İzmir'de 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında İzmir'deki son lig maçı, Göztepe'nin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda yapıldı. İzmir Atatürk Stadı'nda 18 Nisan 2003 tarihinde oynanan müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Öte yandan iki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir'de 26. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 12-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 36, Göztepe ise 22 gol attı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.