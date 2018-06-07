UEFA Cezası Sonrası Galatasaray, Gomis ya da Rodrigues'i Satacak
Galatasaray, UEFA'dan alacağı ceza sonrası ya gol kralı olan Gomis'i ya da bu sezona damga vuran Rodrigues'i satacak.
Galatasaray'ın resmi olarak açıklanmasa da UEFA'dan ceza alması kesin. Sarı-kırmızılı ekip alacağı ceza gereği transfer yapmak için mevcut kadrodan oyuncu satıp kaynak oluşturmak zorunda.
GOMİS'E ÇİN'DEN TEKLİFLER VAR
Çinlilerin yoğun ilgi gösterdiği Gomis, 33 yaşında olması, yıllık maliyetinin yüksek olması, başarılı geçirdiği sezonun ardından teklifler alması nedeniyle listenin başında yer alıyor. Fransız yıldıza 10-15 milyon euro düzeyinde teklif gelirse masaya oturulacak. Gomis de geçtiğimiz günlerde takımdaki geleceğinin net olmadığını belirtmişti.
Galatasaray B planı İngilizlerin gözdesi Garry Rodrigues. Kontratına iyileştirme talep eden futbolcuya Newcastle United başta olmak üzere birçok kulüp talip. Rodrigues'den 20 milyon euro civarında gelir elde edilmesi bekleniyor.
BAŞKAN "HERKES SATILABİLİR" DEMİŞTİ
Ayrıca Maicon, Feghouli ve Belhanda için de cazip teklif gelmesi durumuda yönetim bu isimleri göndermeye sıcak bakıyor. Özellikle Dünya Kupası arenasında Fas Milli Takımı forması giyecek olan Younes Belhanda'nın kendini göstermesi halinde teklif alması bekleniyor.
Başkan Mustafa Cengiz de önceki gün katıldığı bir davette UEFA'nın transfer kısıtlamasını işaret edercesine,"Profesyonel dünyada her şey satın alınır ve satılır. Çok yüksek ve değerini bulan bir teklif gelirse satarsınız" yanıtı vermişti.
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tabi tabi yerlere göklere koyamadınız iyi adamlardı şimdi borç var bilmem ne fakir fukara edebiyatı gs nin 30 yıllık hikayesidir. onun babası parator dur.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Satın satın sayamadığımız ne kaldı donumuza kadar satinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ikisinide satın zaten hakemlerle gidiyoruz aksini söyleyen yada ligin ikinci yarısı alehimize çalan düdük varmı.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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ahahaha satın satın :DCevap Yaz 2 Yayından Kaldır