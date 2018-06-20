Galatasaray Gomis'in Alternatifini Carlos Bacca Olarak Belirledi

Çin'den teklifler alan Gomis'in ayrılması halinde yine yüksek profilli bir forvet alacak olan Galatasaray, Carlos Bacca'ya göz koydu.

Attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok önemli pay sahibi olan Bafetimbi Gomis'in geleceği belirsizliğini koruyor... Sarı- Kırmızılılar, Çin'den cazip teklifler alan Fransız yıldızın takımdan ayrılması halinde yine yüksek profilli bir forveti kadroya katacak. Yönetimin Gomis'in yerine düşündüğü ilk ismin Carlos Bacca olduğu öğrenildi. Sezonu Villarreal'de kiralık olarak geçiren Kolombiyalı forvetin bonservisi Milan'da bulunuyor.

ÖN GÖRÜŞME YAPILDI

Galatasaray yönetimi, Gomis'le yolların ayrılması halinde Carlos Bacca için resmi temaslarda bulunacak. Fakat Sarı-Kırmızılılar'ın 31 yaşındaki forvetin menajeriyle bir ön görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşmede parasal konular konuşulmadı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.