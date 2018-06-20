Galatasaray Gomis'in Alternatifini Carlos Bacca Olarak Belirledi
Çin'den teklifler alan Gomis'in ayrılması halinde yine yüksek profilli bir forvet alacak olan Galatasaray, Carlos Bacca'ya göz koydu.
Attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok önemli pay sahibi olan Bafetimbi Gomis'in geleceği belirsizliğini koruyor... Sarı- Kırmızılılar, Çin'den cazip teklifler alan Fransız yıldızın takımdan ayrılması halinde yine yüksek profilli bir forveti kadroya katacak. Yönetimin Gomis'in yerine düşündüğü ilk ismin Carlos Bacca olduğu öğrenildi. Sezonu Villarreal'de kiralık olarak geçiren Kolombiyalı forvetin bonservisi Milan'da bulunuyor.
ÖN GÖRÜŞME YAPILDI
Galatasaray yönetimi, Gomis'le yolların ayrılması halinde Carlos Bacca için resmi temaslarda bulunacak. Fakat Sarı-Kırmızılılar'ın 31 yaşındaki forvetin menajeriyle bir ön görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşmede parasal konular konuşulmadı.
YORUMLAR (2)
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ADAM TEK BAŞINA UEFA KUPASINI ALDIRMIŞ ADAM AMA JAPON GÜREŞCİSİ DİYORSUNUZ :)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu ne lan japon güreşçiler gibi.Cevap Yaz Yayından Kaldır