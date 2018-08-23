Galatasaray, Gomis'i Kap'a Bildirdi
Galatasaray Kulübü, Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ekibine transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.
Galatasaray Kulübü, Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ekibine transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda Al-Hilal Saudi Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
(İHA)