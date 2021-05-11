Galatasaray golleri kim attı? 2021 Galatasaray- Denizlispor Süper Lig!
Bu akşam, 11 Mayıs Salı akşamı Galatasaray - Denizlispor maçında heyecanlı dakikalar yaşandı. Galatasaray golleri kim attı? Galatasaray golü kim attı? GS golleri kim attı? Galatasaray Denizlispor golleri kim attı? Galatasaray Denizlispor maç özeti izle!
Süper Toto Süper Lig heyecanında Galatasaray - Denizlispor maçı gerçekleşti. Denizlispor'un ev sahipliği yaptığı maçta, Denizlispor evinde mağlup ayrılırken, Galatasaray galibiyet sevinci içindeydi. Peki, Galatasaray golleri kim attı? Galatasaray golü kim attı? GS golleri kim attı? Galatasaray Denizlispor golleri kim attı? Galatasaray Denizlispor maç özeti izle!
GALATASARAY GOLÜ KİM ATTI?
Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılıları galibiyete götüren goller;
22. dakikada- Halil
35. dakikada- Babel
86. ve 89. dakikada- Muhammed' ten gelmiştir.
Denizlispor'un attığı tek gol ise Recep Niyaz tarafından gelmiştir.