Galatasaray golleri kim attı? 2021 Galatasaray- Denizlispor Süper Lig!

Bu akşam, 11 Mayıs Salı akşamı Galatasaray - Denizlispor maçında heyecanlı dakikalar yaşandı. Galatasaray golleri kim attı? Galatasaray golü kim attı? GS golleri kim attı? Galatasaray Denizlispor golleri kim attı? Galatasaray Denizlispor maç özeti izle!