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Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü GZT Giresunspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü GZT Giresunspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pasla devam eden ve ana bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği idmanın soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Tedavi ve izolasyon süreci devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk ile milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin ise tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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