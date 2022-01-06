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Galatasaray, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, duran top organizasyonlarının ardından hücum varyasyonları ve sonuçlandırmaya dayalı taktik çalışma yaptı.

Tedavi ve izolasyon süreci devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed, antrenmanda yer almadı.

Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin tedavisine devam edildi.

Galatasaray, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Galatasaray, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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