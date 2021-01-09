Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Fatih Terim'den kadroda bir ilk

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu. Fatih Terim, bu sezon ilk defa Şener Özbayraklı'ya ilk 11'de şans verdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

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Ligde geride kalan 17 haftanın 1'ini bay geçerek 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 30 puanla bir maçı fazla Aytemiz Alanyaspor'un averajla gerisinde 5. sırada yer aldı.

Gençlerbirliği ise 16 karşılaşmada, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi gördü. Haftaya 19 puanla giren kırmızı-siyahlı ekip, averajla 16. sırada yer buldu.

FATİH TERİM'İN CEZASI DOLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımının başında görev yapabilecek.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim'e sonrasındaki ihlalleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 5 maçlık ceza, daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 4 müsabakaya indirildi.

Terim, Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında yedek kulübesinde yer alamayarak cezasını doldurdu.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray'da 6 futbolcu, çeşitli nedenlerden dolayı Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Oghenekaro Etebo, sahadaki yerini alamayacak. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de başkent ekibi karşısında takımını yalnız bırakacak.

Emre Kılınç ve Ömer Bayram ise cezaları nedeniyle kırmızı-siyahlı ekibe karşı sahaya çıkamayacak. Emre, ligin 16. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında kırmızı kart görmüş ve 2 maç ceza almıştı. Ömer de İttifak Holding Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

DERBİ ÖNCESİ 2 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

ARDA TURAN VE MARCAO DÖNÜYOR

Sarı kart cezalarını dolduran kaptan Arda Turan ile Marcao, bu karşılaşmada takımdaki yerini alabilecek. Ligin 16. haftasındaki Antalyaspor müsabakasında sarı kart gören iki futbolcu, cezalarını Konyaspor karşılaşmasında doldurdu.

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan, Şener, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Arda Turan, Belhanda, Oğulcan, Diagne.

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd; Johansson, Arda, Toure, Polomat; Soner, Piris, Murat; Candeias, Ayite, Sefa.