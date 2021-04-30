Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında 2 Mayıs Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında 2 Mayıs Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, dar alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, sonuçlandırma çalışmasının ardından yapılan yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 17.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Ankara'ya gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan