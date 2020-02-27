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Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

27.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:58
Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın salondaki çalışmalarla başladığı belirtildi.

Kumda kuvvet ve rampada koşu çalışmalarıyla devam eden idmanın, dar alan oyunları ve 10'a 10 çift kale taktik maçla tamamlandığı aktarıldı.

Mario Lemina'nın tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

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