Galatasaray, genç futbolcusu Eren Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Galatasaray, genç futbolcusu Eren Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, genç futbolcusu Eren Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray, altyapısında oynayan 18 yaşındaki genç forvet Eren Aydın ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray, altyapısında oynayan 18 yaşındaki genç forvet Eren Aydın ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Eren Aydın ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Eren Aydın, 11. haftası tamamlanan 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde forma giydiği 10 karşılaşmada 13 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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