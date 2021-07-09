Galatasaray, genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı transfer etti

Galatasaray, genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray, genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Galatasaray, genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen 21 yaşındaki hücum oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, futbola 2011'de doğduğu şehir Rize'de başlayan Barış Alper Yılmaz'ın 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor'da profesyonel kariyerine başladığı aktarıldı.

Başkent ekibinde 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncunun, 2020-2021'de ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer olduğu ifade edildi. Barış Alper Yılmaz'ın geride kalan sezon TFF 1. Lig'de çıktığı 34 müsabakada 8 gole imza attığı kaydedildi.

21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 3 kez forma giyen Barış Alper'in, ay-yıldızlı formayla da bir kez gol sevinci yaşadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Son Dakika: Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
Son Dakika: Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
Galatasaray'dan Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili sözlerine tepki: Talihsiz açıklamaları üzülerek izledik
Galatasaray'dan Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili sözlerine tepki: Talihsiz açıklamaları üzülerek izledik
Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak sağ bek hamlesi! Valentin Rosier için resmi teklif yapıldı
Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak sağ bek hamlesi! Valentin Rosier için resmi teklif yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kartal Tibet Burak Özçivit Selin Şekerci Serenay Sarıkaya
Spor Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda Mario Balotelli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray, genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 17:22:37. #1.16#

title