Galatasaray, Gedson Fernandes'i açıkladı

Galatasaray Kulübü, Portekiz ekiplerinden Benfica forması giyen Gedson Fernandes'in geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı