Galatasaray, Gedson Fernandes'i açıkladı
31.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 31.01.2021 20:27
Galatasaray Kulübü, Portekiz ekiplerinden Benfica forması giyen Gedson Fernandes'in geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray Kulübü, Portekiz ekiplerinden Benfica forması giyen Gedson Fernandes'in geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı