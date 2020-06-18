Galatasaray, Gaziantep FK mesaisini sürdürdü Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar antrenmana, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra dinamik ısınma yapan Galatasaraylu futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirdi Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL Kaynak: İHA